台南市安平區7日凌晨零時許發生槍擊案，1輛白色轎車在安平路426巷口迴轉再倒車，車內副駕駛座劉姓男子疑似誤認仇家，朝超商前的邱男、鄒男兩人示威式開槍隨即逃逸，兩人驚愕報警，警方7日下午在北區一家汽車旅館逮捕劉嫌，起獲兩把改造槍枝、23發子彈。

20歲邱男7日凌晨零時許騎車載著23歲鄒男到安平路上的全家超商購物，兩人行經超商時，1輛沿安平路西向東行的白色轎車突然迴轉，機車與轎車差點短兵相接，白車行駛過超商後，再倒車回到超商前，喝斥兩人離開。

鄒男沒聽清楚，往前說聲「蛤？」，車內副駕駛座的33歲劉姓男子隨即朝兩人開槍，再駕車逃逸。

被開槍的邱、鄒兩人感到錯愕，報警後，警方在超商前拾獲彈殼、彈頭各一枚，超商牆上有1處彈著點，兩人被帶回警局了解案情。

邱、鄒兩人平常擔任工程工作，指證白色車輛上駕駛與副駕駛座共兩人，看似針對他們而來，但都不認識，不明白為何遭來槍擊橫禍。

警方案發後鎖定白色轎車追緝，7日下午在北區一家汽車旅館尋獲劉嫌與其妻子，劉嫌在案發後將槍枝放入機車置物箱中的一個袋子內，袋內還有另把改造手槍，警方一共查獲兩槍23彈。

劉嫌家住新營區，家人都有正常工作，他自己卻吸毒擁槍，長期與家人失和，索性不住家中，外出住在旅館，妻子原本也住新營，最近為討兩個小孩的生活費，前來找丈夫要錢，兩人暫住旅館，7日卻被登門的警方嚇壞。

落網的劉嫌坦承心情不好加上誤認仇家，才會朝對方開槍，警方依照違反槍砲彈藥管制條例將他移送台南地檢署偵辦。

(中時 )