台北市長柯文哲（中）在4月26日錢櫃大火發生當下，剛好在屏東縣枋寮鄉研商行銷石斑魚，但台北漁產運銷股份有限公司董事長黃俊誠卻說，柯事後並沒找他。（摘自陳亞麟臉書）

林森錢櫃4月26日上午突然發生大火，台北市長柯文哲卻剛好在屏東縣枋寮鄉與鄉長陳亞麟交流，討論可透過台北的直銷管道行銷枋寮石斑魚，豈料台北漁產運銷股份有限公司董事長黃俊誠7日直言，柯事後沒有向他討論協助行銷一事。北市府對此緊急發出澄清稿，強調副祕書長陳志銘於4月30日交辦給漁產公司經理王維偉。

北市議員吳沛憶於財建委員會質詢，柯稱4月26日去枋寮看於產製銷，事後到底有沒有叫漁產公司協助行銷，且若柯有交辦，那不管從哪個縣市的漁產，是否都可透過北市行銷。

黃俊誠備詢坦言，事後並沒有找他，但他以前有跟陳亞麟見過面，陳有說過枋寮很多石斑都外銷不出去，因此漁產公司鼓勵陳來申請供應人資格，公司可幫忙拍賣。漁產公司處長補充緩頰，不管是來自屏東的石斑，還是哪個縣市，若有需要幫忙，都盡可能會協助。

隨後，北市府副發言人戴于文緊急發出聲明強調，針對柯市長至枋寮鄉參訪後續交辦事項，已由陳志銘於4月30日舉行會議，台北漁產公司由經理王維偉列席，陳志銘並於會中交辦漁產公司，依照漁獲產品特性，協助枋寮鄉銷售。

戴于文說，若為冰鮮類全魚，將開設萬大漁市共同運銷專線優先拍賣，若為冷凍真空包裝的水產品，則由漁產公司民族漁市或公司購物網站協助促銷；另外，北市除了協助漁獲銷售外，陳志銘也針對農產品、文化教育、觀光等面向，積極促成北市府與枋寮鄉的合作，盼疫情期間能盡力協助農漁民。

(中時 )