新台灣智庫今日發布防疫首長滿意度民調，交通部長林佳龍高居第2名。民進黨立委鍾佳濱今日接受記者電訪表示，國人都在關心防疫，今日發布民調的時機點無可厚非。但是否與520內閣改組有關？背後是否有政治團體在支持？這部分沒有證據證實，因此很難判定。

新台灣國策智庫發布內閣首長民調，前3名分別是衛福部長陳時中93.9％、交通部長林佳龍66.2％及外交部長吳釗燮54.6％。若以部會政策滿意度分析，衛福部拿下63.5％高居第1、交通部以23.1％排第2，經濟部則是10.1％獲得第3。此次民調是委託趨勢民調公司製作。

據了解，新台灣國策智庫前身為民進黨的凱達格蘭基金會，董事長為前民進黨立委高志鵬，執行長為前總統陳水扁之子陳致中。扁系、正國會系統色彩濃厚，而林佳龍也是屬於正國會系統。

台南市長黃偉哲日前抨擊交通部發布的1968 熱點警示系統根本失準，凌晨1點測試三峽文化路商圈，居然顯示人潮略多。且台南被劃入27處警示，造成台南觀光產業受影響。

鍾佳濱回應，民調公司採用什麼方法來做民調，外界也不知道，所以無法評論這份民調的真實性。至於發布的時機點，是否與520改組有關，背後有無政治團體介入，因為沒有證據證實，所以無從判定。

(中時 )