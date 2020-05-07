（兆豐銀對此形容，面對疫情：「也能化危機為轉機」。圖／兆豐銀提供）

兆豐銀紓困，逾４千戶企業受惠。根據兆豐銀最新統計，在兆豐銀全行總動員之下，兆豐銀在「金融國家隊」紓困表現亮眼，現已協助超過4,000戶大中小型企業申請紓困融資，政府部會紓困貸款加計自辦紓困專案等兩大類型紓困總量合計426億，不論是總申請金額或是總申請件數都名列前茅。

兆豐金董事長張兆順先前已在內部指示，應透過協助企業紓困的契機，進行兆豐銀的授信結構轉型，從過去的大型企業，將範圍延展到中小、小型企業或是個人戶，特別是小規模營業人紓困，張兆順也發動「敦親睦鄰」計畫，讓國內百餘家分行全體行員一起主動出擊訪查週邊店家的紓困需求，以往不少分行只有經副理出去跑業務，現在則是「全行」動起來，一般的行員也出去外訪，因此短期間內兆豐銀只憑100多家分行，就作出名列前三大的佳績，也讓兆豐銀的企業轉型邁出一大步。

兆豐銀對此形容，面對疫情：「也能化危機為轉機！」張兆順對此也表示，兆豐銀行的客戶結構主要以大型集團企業戶為主，中小企業佔比相對偏低，這次透過「敦親睦鄰」的機會，一方面關懷客戶、一方面推動企業轉型，讓兆豐銀行的客層能涵蓋大、中、小型客戶。

除了企業紓困之外，在其他消金業務兆豐銀此次也因為紓困而加快「數位轉型」的腳步。對此兆豐銀指出，數位化過去只侷限在信用卡業務進件，五成以上都是來自線上，此次為了提高紓困辦理的效率，也要求數金處及資訊處緊急超高效能建置妥完善的網路平台，提供線上申辦管道，並提供辦理紓困SOP懶人包等資訊，讓數位發展更快速向前推進。

面對新冠疫情，兆豐銀一開始即積極超前部署，從口罩物資超前備妥、異地辦公率先實施、第一時間主動通知客戶降息，乃至於上述的紓困成效，尤其不只國內，海外分行也展開動員、加強客訪提供紓困貸款專案服務；兆豐銀主管也表示，兆豐銀已特別要求分行，不只服務大型集團戶，也要主動出擊去挖掘中小型規模的企業戶，充份了解客戶需求，提供各種配套的資金供應。

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