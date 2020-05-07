新冠肺炎疫情重創全球經濟，各國GDP、PMI、失業率等經濟數據，在前所未有的大規模封城後，也伴隨而來前所未有奇差無比的數字表現，不過，投信法人表示，隨著多國陸續解封，經濟活動逐漸恢復，雖不能馬上回復，但最壞已過，接下來只會好轉，加上全球政府齊力推出財政及貨幣政策維穩經濟，市場資金充沛為最大利基，投資人可掌握後市投資契機，不過後市市場變數仍多，因此建議多重資產基金配置來因應。

群益投信表示，從4月8日大陸武漢宣布解封以來，全球各國陸續也跟進解禁、解封經濟活動，包括西班牙、義大利、印度、德國、澳洲在4月陸續有復工以及放寬部分經濟活動限制，5月西班牙已允許外出運動、德國部分學校開啟，而法國預計在5月11日重新開放商店和市場，澳洲則是預計重啟學校，5月18日法國也將逐步重啟學校、允許家庭聚會以及博物館開放，同日義大利預計讓零售商店重新開張。接下來美國川普總統也希望經濟活動重啟加快腳步。

雖然全球經濟可望解封，不過投資操作上更要有風險控管意識，不宜躁進，建議不妨以多重資產策略來因應，透過跨市場、跨資產布局方式，平衡投資組合波動，待市況穩定後，亦有助掌握資產價格走穩反彈的投資機會。

群益投信表示，2020年市場仍有不少變數須提防，操作上仍需留意不確定性的干擾，因此在機會與風險並存的2020年，完善資產配置、區別產業趨勢、精選持股標的及留意風險控管仍是投資重點，方能穩中求勝。投資人想掌握市場機會又擔心風險，建議可採多重資產配置來因應，結合以美股為首之潛力資產、搭配具高息優勢之高收益債及特別股，以及公債和投資級債兩大避險資產來降低投組波動風險，形成「GOOD潛力、固收益、顧風險」一兼三GOOD的投資組合，更能因應市況攻守兼備。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠表示，展望後市，短線美股反彈來到相對滿足點，基本面為中長線之依歸，市場目前也需要時間消化貨幣及財政政策，投資人短線態度可傾向審慎樂觀，市場再破前低機率不高。

此外，針對這波新冠肺炎疫情影響全球經濟，各國皆以寬鬆貨幣政策提供市場流動性以避免企業面臨資金短缺問題，現階段市場面臨諸多不確定性，因此建議穩健型投資人不妨採取多元配置的投資策略，一來分散投資風險，有效控制投資組合波動度，二來也增加投資組合彈性，把握不同資產上漲契機，提升投資效率。

(工商 )