今（7）日傳出交通部擬於連續一個月零確診後，啟動三階段旅遊鬆綁，甚至包含國旅團客、自由行補助金額。對此，交通部傍晚發出聲明指出，觀光局「國旅補助」尚未呈報到交通部，況且若疫情持續，國旅經費還可能被移去紓困等用途，另要思考推出的時間是否應避開暑假旺季，因此都還未定案。

交通部官員表示，國旅補助相關規劃目前仍由觀光局研擬中，惟目前疫情尚未確定趨緩，旅遊活動分階段鬆綁的時程，也尚待會同指揮中心確認；若疫情持續影響觀光旅遊產業從業人員的生計，相關經費亦可能有預留移緩濟急空間的需求。

交通部指出，部長林佳龍確實已指示政次會同觀光局，著手為疫情後的觀光復甦預作準備，國旅確實需要國家投入資源，提高動能，惟「國旅補助」推出的形式、以及時間是否應先避開暑假旺季等，都還須進一步研商，目前觀光局方案尚未報部，也宜先更廣泛諮詢業者及專家學者的建議。

(工商 )