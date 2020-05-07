HBO Asia、myVideo共同推出，大慕影藝製作的全新原創影集《做工的人》，7日舉行首播記者會，製作人林昱伶及導演鄭芬芬攜手主要演員柯叔元、游安順、苗可麗、薛仕凌、曾珮瑜、曾敬驊、孟耿如、方宥心連袂出席。男主角李銘順因新冠肺炎疫情影響不克來台，透過影片在大銀幕現身祝福，記者會上劇組團隊仿照工地工程的「上樑儀式」來為首播祈福。

雖拍攝僅3個月，但劇組演員培養好感情，口徑一致說到「希望能再拍續集」。金鐘視帝李銘順刻意不維持身材，不計形象增肥10公斤，演活凸肚腩的工人大叔，做工之餘常做發財夢，還把弟弟柯叔元當作「行走的ATM」在許願，劇中寵哥無極限的柯叔元，戲外沒有常常借朋友錢，但只要可以幫人解決困難，有能力都會幫忙。

戲中飾演抱有發財夢的工人，柯叔元透露自己沒有偏財運，「發票最高中400，彩卷中1000而已」，不過下一秒立刻被游安順爆料「我不敢、不會也沒能力，不像你投資火鍋店老是賠錢」，瞬間讓柯叔元苦笑，他坦言在彰化員林的火鍋店生意不如預期，「跟朋友投資的副業，算是一個發財夢」，也說到疫情關係很多產業受影響，尤其餐飲業也是，心裡都在漟血，「母親節到了，加上確診天數越來越多，希望幫忙打打氣，每天都要吃嘛」，但表示店會持續營運，目前沒有打算停止營業。

曾珮瑜飾演李銘順老婆，以愛碎唸的「地方媽媽」自居，罵老公就是她的日常，她的連珠砲罵功也深獲前輩苗可麗讚賞，「沒想到妳這麼會罵人！」；至於戲外是否接受這樣的老公？曾珮瑜說「你如果認真看，他（李銘順飾演的阿祈）本質很好，想一步登天賺錢，沒有腳踏實地，重點是不管做什麼運氣又很背，怎麼會有人投資這種東西會賺錢」，還說到「他如果腳踏實地做，生活不會不好過」，沒想到下秒遭苗可麗吐槽，「看完這部戲，就知道妳不旺夫」，一番話立刻引來全場大笑。

劇組也找來真實的生猛小鱷魚客串演出，有場戲李銘順、柯叔元、游安順、薛仕凌4人擠在小卡車上，游安順除了坐在較不舒服的手煞車中位，手還要抱著鱷魚，就怕一個不小心傷到人。游安順說事前劇組安排他去和小鱷魚培養感情，一度因為害怕，開玩笑說「不要演了啦」，加上當時看到鱷魚主人雙手都是滿滿抓痕，心想「完蛋了」，但後來學到抓鱷魚脖子穩定方法，才順利完成拍攝。

薛仕凌劇中飾演怪手司機，苦追檳榔西施女神孟耿如，被問到戲外有沒有暗戀經驗？薛仕凌笑說「學生時期有，暗戀同校不同班的女生1年，風雲人物等級，還請朋友幫忙轉情書」，不過最後沒追成，原因竟是「測驗紙寫情書，寫作業、傳紙條都很方便」，一旁苗可麗狠虧「難怪你沒追到」，讓現場瞬間大笑。

《做工的人》全劇共6集，將於5月10日（日）晚間9點於HBO頻道首播，HBO GO也會同步上線，晚間10點則在myVideo以4K高畫質上線，5月10日首播當天一次播出2集，之後每星期同一時間播出1集。

(中時 )