智庫今公布「520蔡英文總統、院長與主要部會首長施政與防疫滿意度」最新民調，結果顯示，蔡總統滿意度高達74.5％，創歷史新高，且在15位部會首長綜合滿意度中，衛福部長陳時中、交通部長林佳龍奪得第一和第二。但網友看完卻直呼，會笑死。

據「新台灣國策智庫」今(7日)公布近期調查行政院15個部會首長的最新民調，以知名度、滿意度和政策推動滿意度做高低排比。結果顯示，陳時中因抗疫有功、深得民心，以55.1%支持度勇奪第一，林佳龍53.4%獲得第二名，內政部長徐國勇則以20.8%位居第三。

除前三名外，排在後面的部會首長民調更呈現一路往下，文化部長鄭麗君獲得16.3%、外交部長吳釗燮任內斷交多國僅得15.2%、國防部長嚴德發近期因海軍敦睦艦隊染疫，滿意度受影響，獲得14.3%、農委會主委陳吉仲獲10.5%，經濟部長沈榮津獲5.7%、教育部長潘文忠獲3.3%、勞動部長許銘春獲3.2%。而最後三名首長滿意度分別為，法務部長蔡清祥獲1.9%、科技部長陳良基獲0.7％、財政部長蘇建榮獲0.7%。

值得注意的是，此次蔡總統滿意度高達74.5%，創歷史新高。不滿意度雖略高於就任初期為 13.8%，但也同樣是史上最低的不滿意度。行政院長蘇貞昌滿意度增加20.2百分點，為68.9%。

相關資訊經轉傳至批踢踢論壇，引來許多網友留言回應，「這兩個是在比誰舔的比較用力嗎？」、「民眾黨現在算是站穩反綠大本營了」、「韓市長說過，民調不可信」、「笑死，又拿綠智庫民調自爽」、「民進黨好強喔，難怪有817這麼多票」、「民眾黨民調做出來居然比國民黨高? 根本虎爛」、「國民黨是笨，民進黨才是爛到骨裡」。

但也有小部分網友認為「民調這麼低，國民黨包一包回大陸啦」、「國民黨9.2無誤」。

(中時電子報)