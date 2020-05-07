由於新冠肺炎(COVID-19)疫情影響，自今年 2 月起便持續有大型展覽、發表會受到影響而延期、取消，或者改以線上的形式進行，其中Google I/O 開發者大會也是一例。Google 先前全面取消了今年 I/O 線下、線上的發表會行式，讓不少準備在會中亮相的新品都不知何時會正式推出。所幸 Google 稍早前公布，選在 6 月 3 日舉辦線上發表會，正式揭曉 Android 11 beta(測試版)，Android 用戶們一定要準時鎖定。

Google 宣布會將會在東部時間(ET) 6 月 3 日 11:00~12:00 期間舉辦線上發表會，也就是台灣時間 6 月 4 日凌晨 0 點至 1 點間，並且公開幽默的宣傳短片，預告這一次每個參與者都可以輕鬆選定沙發、陽台，任何一個你喜歡的地點來收看本次發表會。預定發表的內容就是 Android 11 beta。不同於先前 Google 今年 2 月起陸續釋出的是 Android 11 的開發者預覽版(Developer Preview)， 6 月 3 日將公布的是 Android 11 測試版(beta )，凡申請加入 Android beta Program 測試計畫的一般使用者，都可以提前體驗新系統(建議安裝在非主要手機之中來體驗)。

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原本 Google 在 2 月時發表的時程表，是預計推出三個開發者預覽版、之後預計在 5 月份釋出 beta，並且預計釋出三個 beta 後在 Q3 推出 Android 11 正式版本。不過今日稍早，Google 則是釋出了 Android 11 Developer Preview 4，且按照他們公布的發表會時間點，進一步調整了原定 Android 11 系統的推出時程表。調整過後，Android 11 beta 預計 6 月份釋出，且同樣預定推出三個測試版本(beta 3 預計在 8 月推出)，最終預計在 Q3 向 用戶釋出 Android 11 正式版本。雖然時程上略有延後，不過最終消費者可以體驗的 Android 11 正式版的時間點仍舊落在 Q3。

新版 Android 11 各版本規劃時程表。(摘自 Android developer blog)
新版 Android 11 各版本規劃時程表。(摘自 Android developer blog)

屆時 Android 11 正式版釋出，Pixel 系列可支援的手機將可在第一時間內獲得升級；接著第二波可能輪到 Android One 系統的手機，以及特定品牌的旗艦機種。而各品牌的 Android 手機能否獲得升級 Android 11，則等候各品牌一一公布才能確認。

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文章來源：Android developer blog

(科技)

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