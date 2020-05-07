由於新冠肺炎(COVID-19)疫情影響，自今年 2 月起便持續有大型展覽、發表會受到影響而延期、取消，或者改以線上的形式進行，其中Google I/O 開發者大會也是一例。Google 先前全面取消了今年 I/O 線下、線上的發表會行式，讓不少準備在會中亮相的新品都不知何時會正式推出。所幸 Google 稍早前公布，選在 6 月 3 日舉辦線上發表會，正式揭曉 Android 11 beta(測試版)，Android 用戶們一定要準時鎖定。

Google 宣布會將會在東部時間(ET) 6 月 3 日 11:00~12:00 期間舉辦線上發表會，也就是台灣時間 6 月 4 日凌晨 0 點至 1 點間，並且公開幽默的宣傳短片，預告這一次每個參與者都可以輕鬆選定沙發、陽台，任何一個你喜歡的地點來收看本次發表會。預定發表的內容就是 Android 11 beta。不同於先前 Google 今年 2 月起陸續釋出的是 Android 11 的開發者預覽版(Developer Preview)， 6 月 3 日將公布的是 Android 11 測試版(beta )，凡申請加入 Android beta Program 測試計畫的一般使用者，都可以提前體驗新系統(建議安裝在非主要手機之中來體驗)。

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原本 Google 在 2 月時發表的時程表，是預計推出三個開發者預覽版、之後預計在 5 月份釋出 beta，並且預計釋出三個 beta 後在 Q3 推出 Android 11 正式版本。不過今日稍早，Google 則是釋出了 Android 11 Developer Preview 4，且按照他們公布的發表會時間點，進一步調整了原定 Android 11 系統的推出時程表。調整過後，Android 11 beta 預計 6 月份釋出，且同樣預定推出三個測試版本(beta 3 預計在 8 月推出)，最終預計在 Q3 向 用戶釋出 Android 11 正式版本。雖然時程上略有延後，不過最終消費者可以體驗的 Android 11 正式版的時間點仍舊落在 Q3。

新版 Android 11 各版本規劃時程表。(摘自 Android developer blog)

屆時 Android 11 正式版釋出，Pixel 系列可支援的手機將可在第一時間內獲得升級；接著第二波可能輪到 Android One 系統的手機，以及特定品牌的旗艦機種。而各品牌的 Android 手機能否獲得升級 Android 11，則等候各品牌一一公布才能確認。

(科技)