如興(4414)集團今宣布與NTX集團跨界合作，運用NTX Cooltrans(冷轉印)的印染技術，將科技創新帶入傳統紡織，兩者結合將引領產業新革命。

如興集團未來的全新製程，將大幅縮短從胚布到丹寧牛仔褲的生產週期，冷轉印的技術去除大量運用水洗及化學印染的過程，不僅可望使新產品良率提升至98%，從原料到成品更能達到減少93%的用水，生產週期則由原本120-140天大幅縮短至60天，每次交期最多可提前80天，將有助於提高客戶營運資金效率。

在目前全球COVID-19疫情大爆發的時刻，如興集團的這項製程突破性革新，將可有效幫助客戶解決降低成本、提高品質、縮短交期及提升環保效能的問題，「革命性無水丹寧」必會改變丹寧的傳統製程生態。

如興和NTX跨界攜手，切入革命性的無水紡織品染色技術，過程無須加熱，且經過十多年的機械工程和染料化學基礎研究與創新，能夠為所有紡織品材料精準地上色，更兼顧高品質手感與功能性。革命性丹寧面料具環保性和經濟性雙重使命，也為品牌開創無限商機。

NTX集團成立於2000年，專業從事紡織數位冷轉印與染色技術，擁有國內外70多項發明和應用專利，今年更被「Fashion For Good」選入第七批加速器計劃，進一步推廣NTX Cooltrans的技術。通過與紡織品製造商和品牌公司的合作，NTX使紡織業加速邁向高端、智能和環境友好的方向。

(時報資訊)