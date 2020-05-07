鮮活果汁-KY(1256)年初受到大陸新冠疫情影響，營運受限及工廠延後復工，致工作天數減少，且中國防疫管制措施大幅限制經濟活動，影響公司第一季合併營收3.66億元，營業利益0.24億元，稅後淨利0.12億元，分別較去年同期減少46.71％、78.99％及87.32％，每股稅後盈餘則為0.35元。

惟隨著3月起，大陸餐廳及手搖茶飲門市陸續重啟營運，配合手搖茶飲外送訂單需求先行發酵，出貨量已見逐漸回升，3月合併營收較2月已有明顯成長，4月合併營收2.27億元，雖仍受到大陸經濟活動未能全面復甦影響，尚未達到去年同期水平，然相較去年同期的年減幅度已見逐月收斂。

展望第二季，公司預期隨著大陸疫情趨緩，且手搖茶飲產業進入旺季，合併營收表現可望逐月上揚，逐漸回到去年水平，如今中國為推動經濟復甦、提振居民消費，於多個城市發放消費券，消費需求將逐步回溫，下半年營運可望回復穩健發展。

(時報資訊)