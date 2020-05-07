除科技股外，隔夜美股表現乏力，以及受新冠肺炎疫情衝擊，美國4月民間就業遽減2023.6萬人，周四香港恆生指數下跌0.65%，失守24000點大關，收在23980.63點。中國4月出口表現優於預期使港股跌幅收斂。國企股(H股)收跌0.44%，為9764.26點。港交所跌近3%，盤中一度跌4%，在藍籌股中表現最差，其集團行政總裁李小加在本職務合約於2021年10月底屆滿後，將不再續約。

(時報資訊)