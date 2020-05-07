精誠(6214)公布第1季財報，單季營收57.58億元，年增16.55％，營業淨利2.77億元，年增15.07％，營收及本業獲利都創下歷年同期新高，不過，由於資本市場受到疫情影響，投資收益較去年同期明顯下滑，影響整體獲利，單季合併稅後淨利為0.6億元，年減達到84.43％，每股盈餘0.24元。

精誠指出，面對新冠肺炎疫情，精誠積極展開防疫業務布局，以因應未來的商機，像是協助企業客戶加速導入遠距辦公、虛擬桌面雲等防疫解決方案，達成商業營運不中斷的目標，也持續推展AI、大數據、雲端相關解決方案，滿足企業數位轉型的多元需求，反映在第1季營收上，精誠除了在行動支付平台、網路銀行等大型專案大有斬獲，受惠於證券逐筆撮合、金融創新微服務等金融客戶需求、爆發性成長的雲服務商機、以及遠距辦公帶來的智慧資安需求，也為營收帶來不少貢獻。另外，大陸與香港已經復工逐步恢復正常運作，第1季獲利表現不受影響。

第2季雖疫情影響持續，但精誠的動能持續穩健成長，除將持續投資精進核心能力，包括軟體力、數據力、行銷力等，亦將發展包括企業私有雲平台、MarTech會員平台、多功能人臉辨識、全支付及電商平台、HPC高效能運算平台、智慧校園等創新應用，並橫向整合夥伴資源，擴大對市場客戶經營與服務能力。

(時報資訊)