「紅顏薄命」用來形容她似乎不為過？台灣邵氏女星戴良純情路坎坷，有過2段婚姻的她，被第一任丈夫劉永毀容離婚後，又被新男友家暴分手，好不容易二嫁日本牙科醫生小林守，前男友竟一氣之下追到日本砍死小林守，從此她銷聲匿跡，那年她只有34歲。

清純形象走紅 為愛放棄大好前途

戴良純清純形象爆紅，受到公司力捧。(圖／翻攝自東網)

1980年邵氏電影公司到台灣招考新人，原本還在讀大學的戴良純試鏡成功，她也放棄學業赴香港發展，第一部作品就出演金馬影帝李修賢執導的電影《單程路》，天真無邪的形象讓她一炮而紅。之後，她參演狄龍主演的電影《楚留香之幽靈山莊》，第一次挑戰古風的她，清新脫俗模樣驚艷大眾，也成功建立「玉女」形象。

1982年戴良純拍攝電影《青春1000日》時，結識同劇演員劉永，當時劉永也是香港當紅小生，他對比自己小了6歲的戴良純一見鍾情，並展開追求，兩人開始戀愛，隔年就結婚，戴良純放棄了大好前程的演藝事業，並和邵氏解約

全心投入家庭生活。

第一任尪婚後變性 被毆打還遭毀容

戴良純第一任丈夫是香港小生劉永(圖／本報系資料照)

未料婚後劉永暴露本性，控制欲非常強的他，不僅限制戴良純經濟、人身自由，還有暴力傾向，只要喝酒就會毆打和辱罵她，這讓戴良純遠在台灣的家人非常心疼，偷偷將她接回台灣，並幫她物色新的醫生男友，卻因此激怒劉永，追到台灣用刀叉刺傷戴良純，才26歲的她就這樣毀容。

雖然劉永事後非常後悔，但道歉沒用，戴良純父母堅持告上法院，最後他遭

判處2年6個月的有期徒刑，並需賠償戴良純6百多萬，但他逃回香港，躲過牢獄之災。返港後的劉永隨即加入亞洲電視，1986年主演歷史劇《秦始皇》，因扮演秦始皇聲名大噪，事業東山再起，至今仍在娛樂圈發展，不過在台灣留下不名譽記錄。1992年他和亞姐黎燕珊結婚，婚後育有一子一女，未料在2000離婚，有傳跟家暴有關，黎燕珊更向高等法院申請禁制令，禁止劉永接觸一對子女，最終在2004年正式離婚。

再遇家暴男 不忍分手砍死再婚尪

戴良純目睹老公遭舊愛砍死，從此銷聲匿跡。(圖／翻攝自東網)

而擺脫劉永的戴良純，悲慘人生卻還沒結束，之後在台灣又交往了一個醫生男友顏三元，沒想到他也是家暴男，且相當花心，經常在外拈花惹草，據傳戴良純曾為他多次墮胎，最後仍以分手收場，心灰意冷的戴良純，又在姐妹的介紹下，認識了一位日本醫生小林守。

1992年她和小林守再婚，並到日本定居，小林守為人正直，對她更是細心呵護，本來以為找到幸福，未料前男友(顏三元)不死心追到日本，手持菜刀潛入小林守家，盛怒之下猛砍小林守多刀，也劃傷戴良純，而小林守最後宣告不治，戴良純一度遭日本警方質疑串謀殺夫。

最後戴良純洗刷冤屈，並放棄亡夫的遺產，從此銷聲匿跡，從未出現在鏡頭前，那年她只有34歲。戴良純一生命運坎坷，事業本來一帆風順，卻總是遇人不淑，人生有了巨大變化，讓人唏噓不已。

(中時電子報)