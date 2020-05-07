中央疾病管制中心今天回覆中華職棒因應新冠肺炎防疫計畫，開放1000名觀眾入場，但並須採實名制且固定座位、保持社交距離、進出動線、禁止觀眾攜帶食物進場、建立監督機制。

中央疾病管制中心今天下午以公文的形式回覆了中職的防疫計畫，第一個是保持社交距離，觀眾全程都必須全程戴口罩；實名制且固定座位，必須實名綁定座位，觀眾不得隨意更換位置；中職得做好人流的動線規劃，盡可能維持單方向行進，盡量減少擁擠的人流互相交錯；同意聯盟關閉販賣部，禁止觀眾帶食物入場，除了服藥、補充水分等必要行為不在此限。

建立監督機制，聯盟每場次派工作人員維持秩序，落實球場防疫；疫情保留原則，雖然國內疫情趨緩，但國際間疫情仍在，未來仍依指揮中心依疫情所作決策進行調整。

教育部體育署長高俊雄表示，這是中職聯盟提交給防疫中心的計畫，防疫中心在考量後答應了中職的提案，希望喜愛職棒並且進場的觀眾能夠遵守規範。

(中時 )