電信「二哥」大戰愈演愈烈，遠傳與台灣大哥大纏鬥20年，即便有頻寬優勢，但在用戶數上卻贏少輸多，原因就兩個字：資費。反映出背後的心態是：太想贏台灣大、卻更怕輸給台灣大，於是什麼都拿香跟拜，罔顧了優勢、埋葬了特色。

遠傳今天法說會，釋出月租型用戶數自2018年第三季至今連續正成長的訊息，這是遠傳總經理井琪「電信雙雄」的延長賽，看似樂觀。不過就NCC統計資料，遠傳僅在2月以些微差距領先台灣大哥大後，3月又被追過，超車之路顯然不順遂。

為什麼會這樣？台灣大總經理林之晨有句話是對的，他說絕大多數用戶數選擇電信業者，不是取決速度，否則大家都會選中華電信，這句話一語中的。

用個最有感的例子，告訴你遠傳輸在哪？就拿市場最夯的學生方案，這也是性價比最高、攜碼量最高的資費群，同樣繳688元雙飽，遠傳送網外80分鐘、市話160分鐘，台灣大送網外150分鐘、市話100分鐘，兩家訊號差不多時，你要選誰？

我想，你已經有了答案。

回顧台灣的電信資費史，除了中華電信是吃品牌，台灣大確實走在最前面。2G時代最早推月租費200元抵通話費的，是台灣大，那時遠傳還在推羽量級、輕量級、中量級、重量級這種「望文難以生生義」的資費，於是乎當然被打趴。

3G時代當走到網內外單一價，台灣大搞出個「在地生活」時，遠傳是陷在和信電訊時代哈拉系列的桎梏中，找不出有競爭力的資費，到最後搞個「哈拉頭家」，都已經把和信併掉了還永無止盡的「哈拉」，這在台灣電信史上真是一絕。

但有時想想，不變還好，變了可能更慘。遠傳4G開台推出絕配資費，因為網內計費的不合邏輯被用戶罵翻，原本的絕配資費成為4G時代第一個夭折的資費，於是改推「新絕配」，沒有想清楚、不知道資費怎樣才是「接地氣」，成為最大致命傷。

於是你可以看到，從iPhone到Samsung，只要出旗艦機，遠傳的購機資費幾乎與台灣大哥大一模一樣，毫無差異可言，難怪會被台灣之星笑雙胞胎。在品牌幾乎一致、可替代性高的情況下，頂多就是兩邊跳來跳去，找不到非留在遠傳的原因。

難得有差異性，就是近期的學生方案，先不要管什麼「多數有人LINE，用LINE講電話就好，所以網外不用送這麼多」這理由，對多數人來說，網外需求仍大於市話，遠傳這方案就是累積相罵本，結論就是「網外送的吝嗇、市話送的用不到」

對遠傳來說，花那麼多錢標頻譜，想要打敗台灣大的心情不言可喻，但如果沒有辦法在最貼近用戶的資費上「接地氣」，恐怕將從2G一路輸到5G，這點不正視，不管頻寬多大都沒有用。對用戶來說，管你頻寬，我在乎的是帳單少繳點錢。

(中時 )