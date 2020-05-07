TOYOTA、LEXUS、HINO台灣總代理和泰汽車舉辦「和泰公益夢想家提案實作競賽」邁入第二屆，為培育青年世代主動投身公益的素養、透過實作輔導協助發展青年的問題解決能力，也為和泰集團招募優秀人才備局，和泰攜手青年做公益的合作模式更為CSRxUSR樹立最佳典範。

2020年和泰更邀請教育部青年發展署擔任活動指導單位，並與非營利組織（NGO）國際城市浪人育成協會合作，結合產官學三方的資源，成功號召近300隊大專院校、高中生報名參賽，於3月選出30隊伍後，和泰給予百位學子多方輔導資源與教育實務的課程，包含任務挑戰賽、設計思考工作坊、後續在實作過程中更提供業師/NGO mentor專業輔導等培訓機制，在為期近一年的賽程中，和泰將攜手對社會關懷、環境保護、永續資源、地方創生之社會議題抱有熱忱的青年學子，落實公益夢想，打造美好的未來世界。

為配合疾管局防疫措施，和泰公益夢想家的活動開幕式與設計思考工作坊採用線上直播舉行，連線全台百位學生一步步為公益提案畫出夢想藍圖，而在學生針對社會關懷、環境保護、永續資源、地方創生四大社會議題提出解決方案前，和泰攜手城市浪人共同引導學生跨出舒適圈，藉由探索台灣社會議題的任務破解形式，讓學生在「現地現物」參與社會服務的過程中，實際觀察社會議題與需求，更搭配領航員引導學生反思任務執行的過程與意義，培養獨立思考與問題解決能力、提升公民素養與責任，有助於公益行動方案的創新性與可執行性。

社會議題的任務挑戰也收到許多學生正向的回饋，「嘗試很多新的挑戰，也對社會議題有了不一樣的認識」、「我第一次捐血，在尋找朋友一起捐血的過程中了解有多數人不能捐血的原因，也發現身旁許多朋友都有捐血的習慣」、「透過任務挑戰，我們正在從改變個人習慣開始影響身邊周遭的朋友，即使只是影響一小部分的朋友，但能夠提升大眾對社會議題的關注都是好的」等，透過青年的視野與行動體驗世界，期望為社會帶來不一樣的改變。

接著5月初更邀請社會企業5% Design Action社會設計平台執行長楊振甫、資深服務設計師楊芷涵為百位學子開設線上設計思考工作坊，分享曾輔導過的社會議題創新行動案例，教育學生解決問題的方法與流程，引導他們訂定出議題核心缺口與機會點，後續講師更針對各隊伍的公益想法提供輔導與諮詢的服務，讓學生的公益夢想藍圖更加具體化，進而提出有明確目標且具永續性的創新公益解決方案。

和泰長期投身於環境永續、交通安全、青年培力、社會關懷面向的公益行動，如一車一樹、玩具愛分享、捐贈導護裝備與和泰號捐血車等公益活動，第二屆和泰公益夢想家的四大社會議題結合和泰長期投入的公益相關活動所對應的「全球永續發展目標」（Sustainable Development Goals, SDGs）所規劃，搭配階段性協助學生實際探索、獨立思考、業師輔導的賽制，幫助學生的提案企劃在執行上更有效益和影響力，共創CSRxUSR合作的成功模式。未來通過公益提案初賽之學生隊伍，和泰將提供每隊上限15萬元的公益實作津貼，以及在學生實作階段中提供業師/NGO mentor專業輔導，整合產官學等各方資源，鼓勵青年在參與社會公益行動中，實際解決社會需求與問題，創造企業、學生、社會的三贏。

(工商 )