陸個體工商戶增值稅優惠政策 延長至年底 17:112020/05/07 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸為扶持中小企業拼復工復產，進一步延長稅收優惠至年底。陸財政部7日發布，「財政部 稅務總局關於支持個體工商戶復工復業增值稅政策的公告」（財政部 稅務總局公告2020年第13號）規定的稅收優惠政策實施期限延長到2020年12月31日。 同時，中國政府網也報導，大陸國務院總理李克強在5月6日召開的國務院常務會議上透露，今年在宏觀政策方面因時因勢還會推出新的舉措，將通過創新調控方式，把更多的財力直接劃撥到基層，讓他們有條件、更精準擔負起保企業、保就業、保基本民生的責任。 (工商 ) #延長 #個體 #商戶 #增值稅 #稅收優惠 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情當頭拚獲利 零件協力廠 降價至少一成 04:102020/05/03 財經要聞 疫情衝擊需求 4月出口動能下滑 04:102020/05/03 財經要聞 日延長緊急事態 但放寬34縣限制 23:122020/05/03 國際 日本嚴謹防疫蔓延 安倍晉三：緊急事態延長至月底 11:312020/05/04 兩岸 延長線插孔積髒汙 短路引火災屋主被訴 11:402020/05/04 社會 《國際經濟》日本緊急事態宣言 安倍料將宣布延長至5月底 11:462020/05/04 財經 《國際社會》日本經濟部長：政府今尋求延長緊急事態至月底 14:152020/05/04 財經 貿易戰影響 個體營收淨額年減2.8% 14:132020/05/05 財經 紓困補助 侯友宜：個體發放是解燃眉之急 拚經濟路還很長 11:122020/05/06 政治 疫情影響、回收價跌 資收關懷計畫上限再增1500元 12:012020/05/07 生活 財經熱門新聞 油價苦日子終結？哇…明年價格很嚇人 - 財經 小心！台股明天漲跌曝光 專家驚洩原因 - 財經 勞工紓困貸款「找對銀行辦最快」 3張表格告訴你訣竅 - 財經 空頭死光…又有散戶畢業了！專家曝這天是關鍵 - 財經 失業慘爆…美股越噴！專家1句曝散戶心魔 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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