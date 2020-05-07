大陸為扶持中小企業拼復工復產，進一步延長稅收優惠至年底。陸財政部7日發布，「財政部 稅務總局關於支持個體工商戶復工復業增值稅政策的公告」（財政部 稅務總局公告2020年第13號）規定的稅收優惠政策實施期限延長到2020年12月31日。

同時，中國政府網也報導，大陸國務院總理李克強在5月6日召開的國務院常務會議上透露，今年在宏觀政策方面因時因勢還會推出新的舉措，將通過創新調控方式，把更多的財力直接劃撥到基層，讓他們有條件、更精準擔負起保企業、保就業、保基本民生的責任。

(工商 )