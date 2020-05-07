倫元投顧分析師陳學進表示，台股7日開高震盪收紅，終場上漲67.94點，漲幅0.63％，收在10,842.92點，櫃買指數表現相對強勢，終場勁揚2.12點，漲幅1.53％，以140.8點作收。三大法人方面，外資續賣18.29億元，投信續買9.28億元，自營商轉買1.41億元，外資於台指期貨市場上同步減碼2,105口多單，累計淨多單部位為37,864口，心態轉趨謹慎中性偏多。

全球為防止疫情的擴散紛紛採取「封城管制」，不僅使美國4月Markit製造業經理人指數（PMI）驟降至36.1，4月新訂單、生產及僱傭指數也呈大幅度收縮，英國4月製造業PMI、歐元區4月製造業PMI也雙雙創史上新低紀錄，甚至疫情重災區的義大利及西班牙4月服務業PMI分別暴跌至10.8及7.1。

在空前崩潰的經濟數據環繞下，全球股市卻不跌反漲，主因包括各國陸續重啟經濟活動下，市場預期5、6月經濟可望好轉，甚至不排除有報復性的消費需求浮現。其次，全球央行接續實施無限量貨幣寬鬆（QE）政策，不斷地印鈔灑錢救市，配合大盤10日線及月線翻揚向上，預期個股輪動飆漲的盛況仍將持續下去。

個股方面，本周納入投資組合的熱映，受惠額溫槍熱銷，推升營收及獲利大爆發，股價7日再度亮燈鎖漲停，只要量價不失控，預期後市仍有大漲再創新高的機會。

此外，雖部分漲幅已大且量價結構異常的個股，並不建議再過度追價，但許多低基期、低位階、具轉機成長題材的績優股卻值得多加留意，譬如被動元件、MOSFET、Mini LED、銅箔基板、IC載板、設備股、風電、5G和蘋概股等族群。

(工商 )