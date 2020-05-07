逐洞賽》啟發投顧分析師楊基政 17:112020/05/07 工商 廖育偲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 啟發投顧分析師楊基政表示，台股上臨年線壓力區，短線震盪難免，指數壓縮區間整理，反覆打底及擴底中，短線在大盤未失守月線前，建議採取買黑賣紅策略，切勿追高殺低，電子族群反彈至中期均線位置可先出場，操作面必須汰弱留強，並以4月營收成長性高者為優先考量。個股方面，本周納入投資組合的中化生，技術面見轉強訊號，漲勢有機會延續。 (工商 ) #中化生 #啟發投顧分析師楊基政 #逐洞賽 #台股 #上臨 也許您會感興趣 推薦閱讀 產品具成長性 3月營收亮眼 中化生九豪 展望佳 04:102020/05/03 產業特刊 《台北股市》盤中焦點股：中化生、熱映、明泰、毛寶、永捷、康那香 10:002020/05/04 財經 逐洞賽│摩爾投顧分析師鐘崑禎 17:522020/05/04 財經 逐洞賽│倫元投顧分析師陳學進 17:522020/05/04 財經 逐洞賽│永誠國際投顧分析師李忠興 17:522020/05/04 財經 逐洞賽│啟發投顧分析師楊基政 17:512020/05/04 財經 逐洞賽｜摩爾投顧分析師鐘崑禎 17:532020/05/05 財經 逐洞賽｜倫元投顧分析師陳學進 17:532020/05/05 財經 逐洞賽｜永誠國際投顧分析師李忠興 17:532020/05/05 財經 逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政 17:532020/05/05 財經 財經熱門新聞 空頭死光…又有散戶畢業了！專家曝這天是關鍵 - 即時 勞工紓困貸款「找對銀行辦最快」 3張表格告訴你訣竅 - 財經 小心！台股明天漲跌曝光 專家驚洩原因 - 財經 油價苦日子終結？哇…明年價格很嚇人 - 財經 血淚！散戶遭軋空慘虧 專家曝警訊救人 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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