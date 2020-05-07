啟發投顧分析師楊基政表示，台股上臨年線壓力區，短線震盪難免，指數壓縮區間整理，反覆打底及擴底中，短線在大盤未失守月線前，建議採取買黑賣紅策略，切勿追高殺低，電子族群反彈至中期均線位置可先出場，操作面必須汰弱留強，並以4月營收成長性高者為優先考量。個股方面，本周納入投資組合的中化生，技術面見轉強訊號，漲勢有機會延續。

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