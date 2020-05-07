母親節將至，適逢新冠肺炎疫情肆虐，「財富女神」王宥忻7日邀請媽媽、婆婆，向潘若迪拜師學做健身防疫有氧運動。她曾送媽媽一台保時捷，昨問媽媽今年想要什麼母親節禮物，媽媽直言還想要「皮卡」，她一口答應，至於婆婆則「我了給她一張卡，她刷多少我就付」。
王宥忻已婚，和老公育有一雙兒女，並與婆婆、媽媽同住一個屋簷下，婆媳感情好到可以一起泡澡，問她媽媽怎麼沒有加入共浴，媽媽幽默回：「三Ｐ我不行！」王宥忻每年都會招待兩位媽媽出國玩，今年因疫情改在國內旅遊，「我們跑到苗栗露營，自己生火煮飯，享受簡單生活的美好。」王宥忻公公生日時，她的媽媽也會策劃全家人到自己經營的農場慶生，農場裡有羊、豬等動物，最近還想添購草泥馬。
王宥忻分享家庭和樂的秘訣，是全家人每週召開家庭會議，「每個人說出自己可以做的更好的三個地方，並且互相感謝，然後設定下周要完成的事」，經由敞開心胸對談，自然讓摩擦消失於無形，就連讀國小的兒女也學習分工擔任主持人、會議紀錄。
而在潘若迪帶領下，王宥忻及其婆婆媽媽們現場揮汗大跳有氧運動，又跳又叫，氣氣歡樂，王宥忻嘴甜說：「媽媽的舞技好，婆婆則有個人風格。」潘若迪則鼓勵大家疫情當前，更應該運動增加免疫力，他認為跳的厲不厲害不重要，玩的開心比較重要。像他有一名84歲的奶奶學生跟他跳了4年，沒有一個動作跟他一樣，但相當享受運動的樂趣。他上課前也特別加強疫，用酒精消毒地板、門窗全打開、新增空氣清淨機。
(中時 )
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