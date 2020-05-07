雖然美國佛羅里達州直到3月才報告2例新冠病毒確診病例，但近日當地媒體發現，早在1月就已有171名新冠肺炎患者出現相關症狀，顯示該州首例新冠病患比官方報告提早了至少2個月以上。而且這171人當中，至少有103人未出國旅行過，這項數據讓美國本土感染的確實時間與規模大幅提前，亦即有數月的時間新冠病毒早已在美國尚未知覺的狀況下悄悄傳播。

陸媒《人民日報海外網》引述美媒指出，佛羅里達州在其衛生部網站公佈了所有確診病例的資料，包括患者何時開始出現症狀以及何時得到檢測呈陽性的結果。佛州《棕櫚灘郵報》引述資料顯示，在官方通報首例新冠肺炎確診病例的2個月前，該州就已有171人感染了新冠病毒。這些患者早在1月1日就出現了新冠肺炎症狀，但記錄未顯示患者們何時向州政府報告了上述症狀，也未顯示衛生部官員是否對此進行了積極的調查。而且，這171名患者中沒有人曾去大陸旅行，其中103人從來沒有出國旅行過。

美媒指出，佛羅里達州直到3月1日才正式通報了2例首先出現的新冠肺炎確診病例，而當時患者必須經過美國疾控中心(CDC)確認後才可宣佈確診。在1月出現症狀的171人中，有3名來自佛州的棕櫚灘縣，但該縣直到3月13日才第一次報告了2例確診病例。

佛州政府官員未對此事置評，已公佈資料曾被短暫撤下進行修改，其中多數病例出現症狀日期一欄已被刪除。

(中時電子報)