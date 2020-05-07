「藝文紓困2.0」開跑，「藝文紓困1.0」還在處理中。文化部共收到7874件「1.0」紓困補助申請案，截至5月6日已審定7182件，審定補助金額近10.7億元，撥款案件數比例超過20％。然而紓困貸款方案卻引起立委質疑，非營利藝文事業依舊無法申請貸款，更不可能申請利息補貼。文化部常務次長李連權7日表示，會再與經濟部溝通。

目前藝文事業屬於中小企業者，可向經濟部申請貸款，不符資格者可向文化部申請。截至5月5日為止，文化部紓困貸款有19戶申請，核准有4件。不過民進黨立委江永昌則表示，文化部目前的紓困貸款方案，對營利事業與非營利事業有差別待遇。

江永昌表示，他接獲果陀劇團反應，劇團3月中先是去經濟部看能不能辦紓困貸款，3月底卻被轉介回到文化部，4月9日又接獲上海銀行通知，劇團沒有擔保，不能辦理貸款，「4月20日行政院已同意應該要辦理非營利事業的貸款，然而4月底劇團再次聯絡信保經理，還是被告知，文化部尚未公告非營利事業的貸款辦法。」

江永昌表示，目前有73.8％的紓困申請案來自營利事業，近20％的申請來自非營利藝文事業，從4月20日行政院同意到現在已經5月多，非營利事業還是不能貸款，「文化部這段時間形同沒有作為。」

江永昌表示，甚至連果陀劇團都尚未收到「1.0」紓困補助核可，屬於營利事業的誠品卻已經拿到250萬補助，還可再申請「2.0」補助，「如果連果陀劇場都不能貸款、拿不到補助，不曉得其他非營利事業會被如何對待？」李連權回應，非營利事業紓困貸款將再與經濟部討論，果陀劇團的紓困補助核可近日已寄出。

果陀劇團行政總監林珏君表示，劇團3月先是打電話到經濟部1988專線詢問如何申請中小企業貸款，但由於劇團不是營利單位，在貸款上需要經過一些過程，4月又透過文策院協助，轉到財團法人中小企業信用保證基金，再引介到聯合輔導中心，「5月6日收到聯輔中心開出的災害損失證明函後，可憑證明函向銀行申請貸款，但還是得再等銀行徵信、評估還款能力、風險指數等，一切還是未知數。」

林珏君表示，果陀二月在台中的演出票房已受疫情影響，但團隊九成收入靠票房，擔憂未來營運，3月25日就送出「1.0」紓困補助申請，「我們可理解需要一點審理過程，但原本希望4月初能領到，卻一直沒等到。直到5月4日才收到通知，立刻寄出第一期的領據，目前在等待撥款，同時申請紓困2.0。希望2.0送出申請到撥款的時間，不要再這麼長了。」

(中時 )