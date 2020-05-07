國內疫情趨穩，交通部觀光局有意提前恢復國旅，初步規劃推出兩階段防疫旅遊及安心旅遊，團遊每人補助600元、自由行每房1000元。但交通部強調，所有方案都還在規劃中。

交通部政務次長黃玉霖表示，初步擬訂三方案，但都要指揮中心的指引才可辦理。黃玉麟說，防疫旅遊是透過專業的踩線團，將車、旅館、餐廳、景點均佈點好，確定安全無虞、建立信心；再推安心旅遊，也就是類似之前國旅，會有團體、自由行，但會有總量管制，同樣要跟指揮中心商議，而且要指揮中心建議及指引。

黃玉霖說，先把國旅基礎打好，過程中先將國內景點提升，第三階段再來開放國際，因為台灣防疫做得好，應該很多人會想來。但目前政策還沒訂完，制定完畢會再對外公布。

據了解，觀光局日前有詢問業者意見，業者提議，踩線團在車、餐廳、住宿、景點部分，確保可以做到人與人隔開、也都能消毒，達到安全無虞的狀態。至於振興部分，業者是認為，從觀光局規劃的20億元經費中，建議仿效先前秋冬遊補助形式，只要想要留在國內玩，兩天一夜團，每人補助600元，三天兩夜加碼600，每團最高補助3萬元；自由行規劃，每房補助1000元，離島加碼1千元；遊樂園也將推出免費或優惠方案。

交通部強調，相關規劃目前仍由觀光局研擬中，惟目前疫情尚未確定趨緩，旅遊活動分階段鬆綁的時程，也尚待會同指揮中心確認；若疫情持續影響觀光旅遊產業從業人員的生計，相關經費亦可能有預留移緩濟急空間的需求。

交通部指出，部長林佳龍確實已指示政次會同觀光局，著手為疫情後的觀光復甦預作準備，國旅確實需要國家投入資源，提高動能，惟「國旅補助」推出的形式、以及時間是否應先避開暑假旺季等，都還須進一步研商，目前觀光局方案尚未報部，也宜先更廣泛諮詢業者及專家學者的建議。

(中時 )