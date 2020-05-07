彰化市老人互助會面臨解散，擔任總幹事蔣宗正分析，關鍵就在高齡化、低加入、低利率，「一高二低」三個問題上。（彰化市老人互助會提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化市老人會互助會突然決議清算，不少家庭揪心，質疑2017年存款都還高達6000多萬元，「怎麼會撐不下去突然要解散？」彰化市老人會總幹事蔣宗正分析，關鍵就在高齡化、低加入、低利率，「一高二低」三個問題上。

彰化市老人會人數最多有 7000多個會員，隨老化凋零，為不讓剩下3000多會員，「無錢可領」，決議清算、解散，透過將老人會法人化行動，將原由互助會資金購置的老人會資產變賣，最後按「捐款」比例，領到老人會剩餘資產，彰化市老人會互助會並未破產，只是不能再繼續經營下去。

蔣宗正表示，2015、2016年決算財報，出現連續2年收支虧損慘狀，前理事長溫蔡秀春就決定將一年約54萬元的「小組長」津貼刪除，外界卻質疑，2017年編列高達540萬元的小組長津貼，哪裡去了？蔣宗正替溫蔡秀春喊冤，一毛錢沒入袋，每周還出錢出力辦餐會，一生樂道好施卻被抹黑，氣到中風住院。其實，540萬元是內部人員繕打預算書時的錯誤，其實是0元，540萬元小組長根本一毛未發！從2017年互助會決算書表可看得一清二楚。

至於存款怎麼迅速塊消失？蔣宗正公開溫蔡秀春任內2012年至2019年決算書做統計表，年收入從2012年高達5743萬7311元，到2019年只剩下3600萬8500元，8年總收入3億9223萬1851元，加上2011年結存款6880萬518元，總共4億6103萬2369元。

蔣宗正表示，檢視8年發「喪葬互助金」，發現平均1年約發出5000萬元左右，2015年創新高達6085萬8000元，8年來發放4億1261萬3410元，換句話說，若非有結餘款，彰化市老人會互助會根本入不敷出，虧損2038萬1559元。

包括，8年來的辦公費用，包括小組長津貼、會員福利金、紀念品、人事費、辦公費，蔣宗正指出，共1843萬2956元，每一筆支出都有單據可查，尤其，溫蔡秀春理事長為了「永續」，下令互助會「縮衣節食」，小組長津貼砍了，福利金、紀念品、人事費、辦公費都從2016年起全刪，本人和親族奔走募款。

蔣宗正強調，互助金是捐款，並非存款，或是買死亡保單，互助會是互助性質，對已死亡會員家屬，生存會員「捐」出100元，並非定期定額「儲蓄」，更不是買一張死亡保單，因為互助會存在目的是會員間的互相幫助性質。加上低利率，6000萬元存款在高利率時期，一年可以獲得600萬元以上孳息，但從2009年起一年期定存利率就只剩1％左右，僅有60萬元，今年利率更下降至0.75％，等於只有45萬元，在低利率時代，所有退休金機構都面臨低利率危機，連台灣的公務員退休基金、勞工保險基金都面對同樣的命運，遑論欠缺資金操作人才的彰化市老人會互助會，更是叫苦連天！

蔣宗正表示，互助會成立迄今，有4417位會員不幸離世，其中很多是收入微薄的彰化市民，基於互助合作心情，在做善事，等於是幫4417個家庭度過難關，是最大功德，可惜組織即將結束，不能再替會員服務。

(中時 )