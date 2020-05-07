今年3月的全球股市大屠殺，造成金融資產暴跌，國內鉛錠大廠泰銘（9927）雖然本業仍然獲利，不過因為提列長期投資股票和基金等金融商品的帳面跌價損失，導致今年第一季每股虧損0.27元，出現多年來罕見的單季虧損紀錄。

泰銘7日董事會通過今年第一季財報，合併營收約22.09億元，比2018年的21.17億元，微幅成長4.35％，淨損約5,726萬元，每股虧損約0.27元，泰銘發言人童新沅說，「已經多年沒有出現單季虧損的紀錄了」。

童新沅表示，英國倫敦金屬交易所（LME）的鉛錠價格，從今年初的每噸1,800美元到2,000美元的大區間整理之後，3月因全球金融市場大屠殺，拖累鉛錠價格下殺到1,600美元，還好，現在已經止穩。

他說，由於鉛錠需求市場仍在，泰銘本業的營收還小幅成長，本業也維持獲利狀態，今年第一季的營業毛利還有5,400萬元左右，本業獲利約845萬元。

但因泰銘持有長期投資的股票和基金等金融商品，根據規定，提列跌價損失，才導致今年第一季呈現虧損，淨損約約5,726萬元，不過，童新沅指出，這些金融資產未來如果價格回升，也會反應在帳面價值上。

(工商 )