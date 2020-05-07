防疫宅經濟，全台纖維工藝好手看過來！全國首座以「纖維」為主題的台中市纖維工藝博物館，今年將擴大舉辦「第三屆纖維創作獎」徵件活動，總獎金上看百萬元，提供全台藝術愛好者一個創作舞台！台中市纖維工藝博物館表示，徵件活動自6/1至6/10接受報名，歡迎全台纖維工藝好手前來競技。

台中市纖維工藝博物館主任郭敏慧表示，今年徵件類別共計三種，一是生活工藝類：注重工藝技術、實用功能、造型美感及未來商品開發潛力，例如服裝、飾品、傢飾、傢具、玩具、文具等；二是美術工藝類：注重創作手法、藝術理念及造形技藝，鼓勵表現藝術的創作，包含平面、浮雕、立體或裝置性的藝術品，例如織錦畫、染畫、繡畫、藝術壁掛、軟雕塑、複合媒材、纖維裝置藝術等。

三是今年新增的「新纖類」，專為鼓勵年青世代投入纖維創作領域而設立，參賽者年齡限28歲以下（1992年1/1後出生），作品不限生活工藝類或美術工藝類。

郭敏慧表示，本屆單件作品獎金可達27萬元，總獎金上看100萬元。為激勵創作者積極投件，每類作品另分別設立首獎、二獎、三獎及入選等獎項，而佳作、纖維大獎及票選人氣獎則不分類別，各界作品同台競藝，自全部作品中審慎選出；除於9月中辦理盛大的頒獎典禮，所有得獎作品將於9月中起，在台中市纖維工藝博物館展出。

台中市纖維工藝博物館同期展出「華麗派對-纖維工藝的生活時尚」常設展，目前還有「傳承與改變-研、衍、演-纖維職人共同創作展」展出至5/10。

(工商 )