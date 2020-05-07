嫁錯人！台中一名藍姓女子2017年與丈夫結婚，婚後不久便發現丈夫外遇有小三，提供金錢給小三花用，更聯繫前女友舊情復燃，這還不能滿足藍女丈夫，他更花錢找援交妹。藍女得知後氣憤不已，決定提告這些女子侵害配偶權，同時要求出軌的丈夫賠償50萬元，經法院一、二審理後，最終判處藍女丈夫須賠償35萬元，全案定讞。

根據判決書指出，台中一名藍姓女子於106年9月29日與丈夫結婚後不久，便發現丈夫在外出軌有小三，還經常發生性行為，欲求不滿的丈夫更在隔年4月23日在通訊軟體LINE上找到綽號「可愛的心亞」的一名援交妹發生關係，1個月後又開始聯繫前女友，並對其表示「對妳我有情份，我有回憶，對她我沒有」、「我告訴妳，我只會心疼妳，其它我不會」、「你是我留不住的真愛」等，藍女氣憤之下向丈夫分別求償小三部分40萬元、援交妹部分5萬元、前女友部分5萬元，總共50萬元賠償金。

事後藍女丈夫辯稱，他婚後全心對待妻子，但妻子懷孕後以待產為由離家，生完孩子也不願回家，還提出離婚訴訟，認為妻子指控違反正當程序。而援交妹一事也僅詢問價錢而已，其實沒有發生性關係，認為50萬元求償金額實在太高。

法官審理後，依藍女丈夫和小三之間「因為我很喜歡妳，可惜我只想有妳陪」、「因為你說當朋友，是朋友關係，可是每次還是找我睡」等訊息判斷2人有逾越一般普通朋友之不正當關係，但援交妹及前女友2人因證據不足無法判定是否也有不正當關係，考量之下最後判處藍女丈夫須賠35萬元，至此全案定讞。

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(中時電子報)