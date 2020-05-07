防疫期間不少民眾需要居家隔離、檢疫及自主健康管理，警政署今天在內政部部務會報中揭露，今年1到4月，家暴案件爆增2652件，比去年同期增加12.92％。

警政署掌握的資料顯示，根據各縣市警局回報，今年1到4月防疫最關鍵 期間，家暴案件爆增2652件，比起去年同期成長12.92％。不止全國如此，根據家防中心資料，新北及台北在防疫期間也都有家暴數字爆增現象，

針對防疫期間家庭暴力案件有增加趨勢，警政署也已要求各警察局，要重視個案發生的原因，瞭解家暴背景因素，不只是關注數據增減，要逐案即時通報，並積極協助民眾，以避免後續暴力傷害、甚至死亡的憾事發生。

內政部下午舉行部務會報，針對疫情持續，內政部長徐國勇要求，防疫、治安並重，近日幾起偶發治安事件，他也指示絕不容許不法行為挑戰公權力，讓防疫、治安雙穩，守護國人健康安全。

(中時 )