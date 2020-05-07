新竹市政府7日推出放寬應聘條件的「安心即時上工2.0」就業博覽會，錄取者每月可有1萬2640元補助、最高6個月，吸引近200人應試。（陳育賢攝）

新竹市政府7日推出放寬應聘條件的「安心即時上工2.0」就業博覽會，市長林智堅（中）特別到場關心。（陳育賢攝）

為幫助因新冠肺炎疫情影響生計的民眾，勞動部日前推出「安心即時上工計畫」，但因申請門檻太嚴格，新竹市政府7日再推出放寬應聘條件的「安心即時上工2.0」就業博覽會，錄取者每月可有80小時工時、1萬2640元補助、最高6個月。

新竹市「安心即時上工2.0」就業博覽會今天在市府內廣場舉行，市長林智堅特別前往關心，他說，未來巿府安心即時上工額度將再提升，期待能提供勞工朋友500個巿府工作職缺，協助穩定勞工經濟生活。

他說，「安心即時上工計畫」2.0版繼上月成功媒合187人於市府就業後，此次再加碼139個職缺，增加就業機會，且這次求職更便利，市府提供1站式1對1專人服務，從提出申請、資格審核、提供職缺、現場面試1次完成。

此外，未來表現良好的即時上工員工也將納入未來市府人才庫，作為市府未來徵聘臨時人員的重要參考。

市府勞工處指出，勞動部之前推出的「安心即時上工計畫」申請門檻太嚴格，難以適用許多有需求的民眾，市府立即向行政院反應，行政院也快速放寬條件，原本是半年內有勞保或就保2個月，放寬到1年內有投保即可。另，原本勞保薪資額度2萬3800元以下也放寬成無限制；竹市職缺也從326個增加至500個。

此次計有衛生局、環保局、社會處及民政處等單位釋出139個職缺，主要協助幫洽公民眾量測體溫、防疫物資整備、環境清潔、防疫宣導及相關文書等工作，今天現場有近200位勞工朋友洽詢。

勞工處強調，「安心即時上工計畫2.0」放寬資格，只要申請登記日前1年有勞工保險或就業保險投保紀錄者都可適用。符合資格的勞工經錄取後，到巿府相關局處從事計時工作，每小時按基本工資158元核給工作津貼，每月最高工作80小時，每月最多核給1萬2640元，每人最長以補助6個月為限，目的是穩定勞工的經濟生活。

(中時 )