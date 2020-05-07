遠傳(4904)今(7)日召開法說會，第一季每股獲利為0.67元，財測達成率皆為103%，現階段遠傳全力衝刺5G，今也透露，已經和第一個重量級5G企業專網客戶完成簽約，並順利通過5G事業計畫書、全面展開5G網路佈建，目標今年暑假開台。

遠傳2020年第一季合併總營收為193.89億元，手機供應鏈受疫情影響出貨，連帶影響遠傳第一季總體營收，財測達成率為97%；財務績效獲利穩定成長，合併稅前折舊攤銷前獲利(EBITDA)為70.03億元，財測達成率為102%；稅後淨利為21.72億元，每股獲利為0.67元，財測達成率皆為103%。

遠傳表示，縱觀台灣行動通訊整體市場，台灣行動市場總用戶數持穩，行動號碼可攜市場降溫，遠傳第一季營運績效穩健，雖然漫遊業務受疫情影響而衰退，但月租型用戶數與總用戶數維持正成長，月租型用戶數自2018年第三季至今連續正成長，2020年第一季與去年同期相比，年增率為1.2%。月租型客戶流失率持續低檔，2020年第一季月租型客戶流失率為1.29%，更創下歷史新低，此外，遠傳第一季客戶每月平均貢獻度(ARPU)居電信業之冠。

遠傳新經濟營收延續強勁成長力道，2020年第一季新經濟營收年成長率高達44%，雲端服務營收較去年同期大幅成長220%，物聯網業務營收較去年同期成長高達484%，資安服務營收較去年同期大漲58%，系統整合專案收入年成長率高達11%，疫情期間，遠傳也發揮5G「大人物」(大數據、人工智慧、物聯網)、雲端與資安技術力，力挺政府「口罩實名制2.0」政策，提供雲服務與網路架構技術，力挺「口罩國家隊」；更協助政府追蹤管理居家隔離檢疫者的電子足跡，定位精準度超過99%。

回顧2020年第一季，遠傳於5G頻譜競標中除了在兵家必爭的3.5GHz頻段順利取得80MHz頻寬，在28GHz頻段也獲得400MHz頻寬，為5G創新應用打下基礎，此外，遠傳和第一個重量級5G企業專網客戶完成簽約，並順利通過5G事業計畫書、資安計畫書與基地台架設許可，全面展開5G網路佈建，目標今年暑假開台。

(時報資訊)