兆豐金(2886)旗下兆豐銀4月盈餘強力反彈，單月獲利台幣30.06億元，金控4月獲利也回升到34.37億元，月增翻倍成長，累計前4月EPS達0.39元。

新冠疫情讓世界按下暫停鍵，兆豐銀行3月份獲利一度因為金融市場動盪，股債部位重創，然隨著市場回穩，評價收益回升，4月盈餘強力反彈，單月獲利台幣30.06億元，表現亮眼。

兆豐銀表示，策略上除了積極拓展財富管理業務、提升企金、消金動能，另外，也因為掌握市場脈動，財務操作績效頗佳，進而帶動獲利成長。

兆豐銀行一方面衝獲利，一方面還是要兼顧法遵，年初兆豐銀行紐約分行的獨立監督人退場，粗估一年可節省約12億台幣費用，面對疫情當頭，兆豐銀行法遵嚴謹度有增無減，日前更加強運用專業資源，辦理第三方獨立驗證並專案覆查交易監控與制裁名單掃描模型，確認已符合美國Part 504之規範，4月中旬兆豐銀行紐約分行已在董事會之授權下簽署2019年度該項符規聲明書。這代表兆豐銀行在洗錢防制改善計畫中邁向新的里程碑，逐步完善整體洗錢防制架構藍圖，符合國際先進國家尤其美國的洗錢防制高標準。

兆豐銀行海外分行據點多達36處，在新冠疫情擴散下，第一季放款業務仍較去年成長5.67%，尤其是加拿大、紐約、巴黎、阿姆斯特丹及金邊分行皆有兩位數成長。

(時報資訊)