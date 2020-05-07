富邦人壽以282.87億元標下「大南港案」溢價率達到9.64％，每坪土地價逾375萬元，刷新南港的新地價，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，台北市超過千坪的土地就很稀有，這塊基地面積7514坪的土地更是珍貴，因此最終標售結果也讓市場眼睛一亮，尤其是在近期疫情、股災等市場動盪之下，標售結果可視為房地產的風向球，也為當前的局勢下帶了新的風向。

曾敬德表示，南港是近年台北市重大建設最多的區域，加上區域內有許多大面積的國有地與工業土地可供開發，吸引許多指標建商與壽險公司搶進，南港地區一次一次的標售過後，台北市新東區門戶的輪廓也日趨明顯。南港新東區門戶概念發酵，上市櫃公司近5年就在南港交易超過500億元，南港成為台北市土地交易最熱絡的行政區。

「大南港案」該基地北側面臨南港路三段，西側面臨東新街，土地面積廣達7514坪，土地使用分區為商三特、容積率353%，可容積移轉上限為3成。地主分別為國揚實業持有40％、威力國際10％、和桐子公司和信成持有21.25％、工信子公司展邦建設12.5％、弘輝8.75％、定利開發7.5％。

(時報資訊)