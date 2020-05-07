台南虎頭埤風景區占地上百公頃，風景優美園區廣闊，母親節推出媽媽免費搭乘太陽能船遊湖活動。（台南市觀旅局提供／劉秀芬台南傳真）

台南虎頭埤風景區占地上百公頃，風景優美園區廣闊，母親節推出媽媽免費搭乘太陽能船遊湖活動。（台南市觀旅局提供／劉秀芬台南傳真）

隨著國內新冠肺炎疫情趨緩，占地上百公頃的臺南虎頭埤風景區遊客也有回流現象，51連假3日遊客分別為800、1400、2100人數，被選為臺南科技智慧防疫示範景點的虎頭埤，持續配合相關防疫措施，邀請遊客安心旅遊，母親節當日將招待30位媽媽免費乘船遊湖。

臺南市虎頭埤風景區在清明連假列為11處國家級警報景點後，51連假期間也同樣列為1968APP人潮警示熱點，遊客人數近月來影響甚大，不過，51連假後，遊客有漸漸回流趨勢。

為活絡臺南旅遊，臺南市政府也舉辦警示熱點的景區辦理打卡活動，接下來，疫情若漸漸受到控制，如何復甦觀光產業，讓地方經濟活絡回來，乃是當務之急。

臺南市觀旅局局長郭貞慧表示，虎頭埤風景區因應51連假架設的智慧偵測系統控管人流、車流作業，也有效發揮作用，讓遊客更覺安心，接下來母親節假期，風景區會持續防疫，大家一樣可以出外健康旅遊。

為鼓勵遊客到虎頭埤遊玩，風景區管理處推出媽媽免費搭乘太陽能船遊湖活動，10日母親節當日上午10時與下午3時行駛母親節優惠船班，媽媽可享免費乘船遊湖（需1名陪同者現場購買太陽能船票，票價120元），該兩班次各限量15名媽媽免費乘船，採現場售票額滿為止。

管理處也提醒民遊客，防疫期間乘船遊客需全程戴口罩，並將於當日9：30、14：30開放現場購票。

(中時 )