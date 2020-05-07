◎女兒遭霸凌命危 母約施暴者談判竟被砍

三重區國中生日前疑似教唆10多名少年霸凌16歲少女，導致少女橫隔肌溶解指數飆高到11萬，緊急住院醫院治療，7日凌晨三重區三和路茶飲店附近，有人持刀將霸凌少女的少年砍傷，警方表示，被砍少年就是教唆霸凌少女的主嫌，少女母親表示，不認識砍人的一方，目前警方正積極偵辦中。

◎李婉鈺掌摑警員 妨礙公務定讞

前新北市議員李婉鈺，2017年凌晨到前立委張碩文住處猛按門鈴、與鄰居起衝突，還拉扯在場員警密錄器及掌摑警員。台北地院認為她公然挑戰警察執法公權力，對國家法治造成相當程度的震撼及破壞，妨害公務、強制未遂兩罪判刑4月、拘役20日，李婉鈺與檢方都不服上訴，高等法院上午駁回上訴定讞。

◎蘇巧慧護父打衛福部 藍營狠批廢物立委

行政院紓困一上路就一堆問題，造成基層公務員一團亂，民怨四起。而民進黨立委蘇巧慧今天竟然將責任歸咎於衛福部，在立院委員會上痛罵衛福部次長蘇麗瓊。國民黨革實院副院長黃健豪臉書上痛批，「廢物立委！怎麼不去罵生妳養妳的老爸（行政院長）蘇貞昌？」

◎炎亞綸升格CEO 佛系開示「豬揚分手」

炎亞綸投資近500萬與另二位股東成立「炎選絕品」，今（7日）化身天菜大廚出席麵食上市記者會，炎媽媽力挺兒子新事業，到場送上霸氣CEO名片；向來勇於評論時事的炎亞綸，難免被問「豬揚分手風波」，針對公眾人物感情被端上台面？炎亞綸委婉表示：「這是難免的啦，我自己是不喜歡看這些東西，這中間還夾雜了網友的意見，我認同網友覺得公眾人物應該自制。」

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(中時電子報)