22歲戴姓男子失業求職，在網路看到名為「好厝邊」的海產店徵員工，面試通過後6日上班第1天，老闆卻表示餐廳有偷擺電玩機台，要他先去將錢收回來，戴男持多張提款卡在北市公館超商領錢，因行跡可疑，遭警方當場逮捕，身上並被起獲9萬4000餘元。

戴在警局頻頻喊冤，表示真的不知道是詐騙集團，強調日前透過網路找工作，應徵的是海產餐廳，今天是初次上班，但老闆說他太嫩需要磨練，指示他先去提領「電玩檯費」。

老闆表示，餐廳裡有一些電動機台，定期都有獲利，但要規避查緝，所以錢現在要用提款卡領出，戴男聽完後，就帶著5張卡片，走到公館商圈的超商ATM領錢。

戴提款時，剛好中正二分局警方巡邏經過，直覺認為他是車手，並在戴走出來後暗中觀察，在戴將錢交給51歲邵姓車手小組長時，當場將兩人逮捕，全案依詐欺罪移送法辦。

警方呼籲，詐騙集團最近用類似手法，吸收不知情的求職者當跑腿車手，民眾求職時，應特別注意「免經驗」、「日領薪水」等關鍵字，以免淪為詐騙集團幫手吃上官司。

(中時 )