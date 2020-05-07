日本海事協會（ClassNK）宣佈已原則認可今治造船與三菱造船合作開發的18萬載重噸位LPG液化石油氣雙燃料散貨船的概念設計。

這項認可是該協會依據其「低閃點燃料船舶規則」（Guidelines for ships using low-flashpoint fuels），以及採用了「國際船舶使用氣體或其他低閃點燃料安全章程」（IGF Code）所制定的鋼船規則第GF章（NK Rule Part GF），對該船進行評估。

該協會更將國際海事組織（IMO）決議案MSC.391（95）和將於2024年發佈修訂版的MSC.458（101）都納入符合要件，成為全球首艘獲得原則認可LPG雙燃料散貨船。

今治造船公布此設計的主要特色如下：

「此設計的優點之一為不須特別考量揮發氣體的問題，可於室溫和高壓下處理LPG，讓船舶的運作更容易。此外，設計此船舶時，淘汰像是不鏽鋼和冷凍絕緣體等低溫材料的使用，著重在成本競爭力上。LPG槽規劃/設計安裝於船尾駕駛艙區域，能供應船舶來回日本和澳洲的距離。至於補給LPG燃料方面，現今全球的LPG供應基地和基礎設施皆發展愈趨完善，使得船舶航行更具彈性。這是我們著手此次設計的另一個動機。」

相較於傳統燃料，除液化天然氣（LNG）之外，其他替代燃料如甲醇、乙醇、液化石油氣（LPG）的閃點較低，因此須特別注意，確保在使用低閃點燃料時，有足夠的安全措施，進而降低火災和因船上漏油而造成爆炸的潛在風險。因此，IMO國際海事組織持續對全球使用低閃點燃料的安全要求進行研議，最後決定採用並實施「國際船舶使用氣體或其他低閃點燃料安全章程」（IGF Code）。

但目前此章程對於LNG以外的替代燃料並無特定規範，因此日本海事協會於2019年根據最新技術和規範趨勢，針對包含LNG在內的其他可行的替代燃料，發佈了其使用安全要求的指導原則，以推動使用替代燃料的船舶設計。

(工商 )