嘉義縣大林鎮中山路上的郵局今天下午4點多發生搶案，一名男子頭戴半罩式安全帽及口罩，一進郵局直接拿刀挾持在門口幫忙量體溫的女志工，郵局人員見狀，趕緊丟錢給這名男子，男子拿了錢後，隨即徒步走出門外，是否還有同夥接應？警方目前調閱監視器，正全力追緝中。

(中時 )