嘉義大林郵局遭搶 歹徒拿刀挾持量體溫女志工 17:332020/05/07 中時 張毓翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉義縣大林鎮中山路上的郵局今天下午4點多發生搶案。（翻攝照片／張毓翎嘉義傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義縣大林鎮中山路上的郵局今天下午4點多發生搶案，一名男子頭戴半罩式安全帽及口罩，一進郵局直接拿刀挾持在門口幫忙量體溫的女志工，郵局人員見狀，趕緊丟錢給這名男子，男子拿了錢後，隨即徒步走出門外，是否還有同夥接應？警方目前調閱監視器，正全力追緝中。 (中時 ) #郵局 #男子 #門口 #量體溫 #安全帽 也許您會感興趣 推薦閱讀 三義郵局驚傳大火 燒毀7輛郵務機車 09:102020/05/03 社會 嘉市府助弱勢 安心即時上工 04:102020/05/04 地方新聞 歷史建築活化 有待企業投入 04:102020/05/04 地方新聞 《資訊服務》凌群Ayuda投入防疫 量體溫、巡口罩都行 10:342020/05/04 財經 疫情升溫公有場館恐再封閉？侯友宜：隨時滾動式調整 11:592020/05/04 政治 北市警用安全帽 逾半過期 01:062020/05/06 台北基宜花 變態雇主凌虐囚禁17歲員工 電擊槍BB彈掃射還逼吃屎 10:382020/05/06 社會 西班牙男國外涉性侵遭紅色通報 來台藏匿6年遭逮 14:592020/05/06 社會 FB首播》校門口怪怪男背後有洋蔥 母親說明真相 20:162020/05/06 社會 麥寮鄉公所超大器 捐轄內學校熱像儀自動消毒器 13:522020/05/07 社會 社會熱門新聞 美式連鎖速食公開配方！網哀號：也太難 - 社會 民贈300口罩舒適帶 助交警護耳減緩不適 - 社會 高雄男申請紓困補助遭拒 氣憤當場刺頸 - 社會 無加保工作者發1萬元 80歲阿公、廟公全都來 - 社會 基隆3男女投宿摩鐵 1男暴斃房內 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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