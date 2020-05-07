嘉義市湖子內重畫區流浪狗肆虐，民眾外出攜帶棍子防身。（鄭光宏議員提供／廖素慧嘉義傳真）

嘉義市湖子內重畫區蔡姓婦人被流浪狗咬傷敷藥。（鄭光宏議員提供／廖素慧嘉義傳真）

嘉義市湖子內重畫區居民增加快速，流浪狗群聚肆虐，有婦人被7隻流浪狗攻擊受傷，民眾被迫外出隨身攜帶棍子自保，里長近幾月來已獲報4、5起野狗追車、咬人的陳情案，市議員鄭光宏7日督促市府預防性捕捉流浪狗。

蔡媽媽說，今年初剛搬到湖子內重畫區，2日晚上9點多外出散步，有2隻黃狗突然攻擊她，她嚇得皮皮剉，狗咬傷她的大腿，當時正在餵養的婦人跑過來，卻吸引正在進食的5隻黑狗一擁而上，她驚慌得跌坐地上，她到醫院急診，打破傷風針。

里長黃正一說，今年已陸續接獲4、5起里民遭野狗追車、咬人的陳情案，他晚上外出到湖子內必隨身帶棍子，清晨、黃昏外出運動的民眾都自備棍子防身，且三五成群揪團行動，不敢落單。

鄭光宏說，市府建設處應預防性捕捉，即流浪狗成群到一定數量，有安全疑慮時就要捕抓；杜絕愛狗人士餵養，必要時以車追人，加強勸導，若是累犯以《廢棄物清理法》開罰；督促建商做好工地現場的清潔衛生管理，便當、飲料等廚餘要打包好，避免流浪狗群聚乞食。

議員張秀華說，民眾向市府陳情被流浪狗追趕、攻擊，市府要求舉證指認是哪隻狗攻擊人？這讓民眾如何舉證？還有環保局、建設處互相推來推去。

建設處長陳光興說，郊外、公園比較多流浪犬，湖子內重畫區目前有很多建案，工地殘留廚餘，造成流浪犬群聚覓食，會加強管理、捕捉，也建議民眾不要餵養，並請工地店家清理廚餘，避免狗狗群聚，民眾陳情，會與環保局連繫協調處理。

(中時 )