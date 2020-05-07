由於英國政府決定，讓華為參與5G行動電話和WiFi網路建設，美國認為，浙江造成重大的安全風險，不但打算撤出RC-135偵察機，連兩中隊的F-35A的前沿部署（forward deployment）可能也會取消。

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(中時電子報)

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