防華為5G 美恐撤駐英偵察機不派F35 17:292020/05/07 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國空軍F-35A戰機2020年4月21日在阿拉斯加艾爾生空軍基地（Eielson Air Force Base）上空飛行的畫面。（美國空軍） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於英國政府決定，讓華為參與5G行動電話和WiFi網路建設，美國認為，浙江造成重大的安全風險，不但打算撤出RC-135偵察機，連兩中隊的F-35A的前沿部署（forward deployment）可能也會取消。 選邊站！ 5G大戰 世界分裂 雙贏！再買17架 英F-35機隊2022年倍增 破天荒新模式！美F-35要部署他國航母 軍事頻道─陸、海、空、軍武、戰略，一次看足 (中時電子報) #F-35 #華為 #5G #美國 #偵察機 #中國大陸 #安全 #風險 也許您會感興趣 軍事熱門新聞 羅斯福號艦長已被調任至聖地牙哥 - 軍事 川普大開口 韓國防分攤費飆漲49％ - 軍事 防華為5G 美恐撤駐英偵察機不派F35 - 空軍 美軍指令 新冠肺炎康復者不得入伍當兵 - 軍事 3步走！韓打造F22＋F35混血戰機 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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