歷經2年多整修，百年歷史建築、台灣著名實驗劇場「牯嶺街小劇場」（以下簡稱牯嶺街）目前在最後驗收階段，可望在7月試營運。館長姚立群表示，間隔兩年多，又多了許多不認識、沒使用過牯嶺街的新生代創作者和觀眾，「期望之後繼續帶大家認識牯嶺街，並且繼續把戲劇培育、扎根的工作做得更好，多和藝術家、團隊合作，延續實驗劇場精神。」

牯嶺街小劇場前身是由日本政府在1906年所建置的官舍，1945年國民政府來台，成為台北市警察局第七分局，並在1954年擴建為3樓建築。1996年在藝文人士爭取下，北市府將其規畫為藝文劇場，並在1998年委託民間藝文團隊管理，曾接手經營的單位包括台北市小劇場聯盟、如果兒童劇團，自2005年開始由身體氣象館負責管理和營運至今。

資深藝評人黃佩蔚表示，牯嶺街的重要性在於，大型劇院空間如國家兩廳院、水源劇場等，要進場表演的條件門檻高，「但牯嶺街是一個規模雖然小、但有足夠劇場專業技術的空間，對於作品內容與表演者的空間，也有相對的彈性。一個初出茅廬的表演者，很難一下子登上大劇院舞台，但一定有機會可以進牯嶺街表演，作為演出的平台。」

資深藝評人吳思鋒認為，「牯嶺街可說是台灣非商業劇場的搖籃，商業性作品需要討好觀眾，非商業的作品，則是挑戰觀眾。此外，牯嶺街對展演的思考，是持開放角度，並從中拓展新的可能，像是身心障礙者劇場、行為藝術、實驗影像、讀舞譜工作坊等，都可看到不同的思考和實踐。」

資深劇場製作人張寶慧表示，牯嶺街保留了實驗劇場精神，「有高度的自由和生猛，選擇在這個場地做作品，並不是因為製作費不足，而是有想實驗的東西。舉例來說，國家戲劇院的實驗劇場，仍是有某種主流特性，但牯嶺街可做到完全的獨立性，這應是目前國內唯一的實驗劇場場館了。」

姚立群表示，「希望之後台灣和牯嶺街小劇場同性質的場館，可以越來越多，未來除了培育人才，期望能和藝術家有更多合作空間，並提供試演階段呈現的可能，並持續發掘新的創作者。」

(中時 )