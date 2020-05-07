大陸早前為引進海外高層次人才，展開「千人計劃」，不過目前該項目轉趨低調。對於有多少台人參與上述計劃，陸委會7日表示，根據教育部、科技部清查的結果，並沒有現任政府科研人員參與千人計劃。至於是否有台灣大學專任教職人員參加該計畫，陸委會已會同教育部持續進行了解，若有違反兩岸條例者，將依法裁罰。

陸委會表示，現職或者是專任教師及相關人員未經許可，不得參與大陸各項國家基金及國家重點研發計劃，包含「千人計劃」。行政院也將會同教育部、科技部等部會持續蒐集相關的資訊。政府也將密切關注，陸方吸引台灣高科技人才的作為，並強化現行精密科技保護規定，提醒我方學者專家，應該遵守政府的相關政策及相關法令。

有關福建「台籍農業科技特派員蔡志揚」是否為攋養案條例，陸委會表示，蔡志揚先生擔任農業科技特派員一事，根據據當事人陳述，科技特派員為諮詢性、榮譽性的頭銜，主要協助當地農業發展，並未領取任何酬勞，經農委會會同本會審定，沒有違反兩岸條例第三十三條的具體事證。

(中時 )