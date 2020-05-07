行政院長蘇貞昌今上午在行政院會指示各部會，配合中央流行疫情指揮中心防疫指引，分階段加速放寬管制措施；針對何時會前進振興階段，蘇貞昌下午出席行政院振興紓困記者會表示，台灣連續25天沒有本土病例，現在要轉守為攻，希望政策大膽一點，但疫情指揮中心指揮官陳時中希望步步為營，已經拜託陳時中，如果可以的話加速放寬方案。

蘇貞昌表示，上午行政院會拜託指揮官陳時中加速放寬管制措施，但陳時中希望步步為營，視疫情發展逐步放寬，像是職棒本來要開放250名觀眾入場，放寬到1000人，希望能持續往前推一點。

至於何時進入振興階段，蘇貞昌說，要看疫情發展情況，畢竟現在有實施限制措施，若鼓勵大家消費跟政策不搭，振興相關措施現在都在討論研究，等時間到了會努力來做。

蘇貞昌強調，全次界有300多萬人確診新冠肺炎，至今很多國家沒開學，全世界哪有像台灣這樣開學，甚至剛完成10萬人統測考試，但我們還是不能大意，要照指揮中心步調跟規範指引，因此，拜託指揮官可以的話一步步放寬，也呼籲民眾持續做好自主管理，只要大家努力配合，台灣會振興起來。

(中時 )