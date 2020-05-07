受到新冠肺炎疫情衝擊，許多活動都停辦，已經連續辦理10年的勞工領袖大學不中斷，南市府勞工局與成功大學合作，決定以遠距視訊線上教學的方式繼續開課，菁英班課程5月下旬上線，首場課程就是「從新冠肺炎事件看數位化教學的未來」，切中時事，即日起開放報名，這也讓不少曾參與課程的勞工學員鬆了一口氣，台南市勞工領袖協進會理事長陳美靜就說，「總算不用提早下班趕上課了！」

南市府勞工局局長王鑫基表示，市府關心在職勞工朋友培訓議題，在疫情尚未趨緩的情勢下，為不中斷勞工學習，也做好疫情防護的措施，在與成功大學討論後，決定採用遠距視訊線上教學方案，經過多次模擬後，將在5月下旬的菁英班課程正式上線。

成功大學推廣教育中心主任辛致煒指出，全球受疫情影響，有許多公司停班、學校停課，因防疫緣故，在家上班、遠距教學的數位線上會議及學習已經被廣泛運用，這次菁英班課程透過線上教學，可由講師在指定時間以單一帳號進入平台，與學員互動進行同步教學，即時回應。

任職於善化啤酒廠的學員黃秀鳳說，之前上課時，學員得從台南各地到位於市區的成大上課，舟車往返耗費不少時間，現在改變上課方式，還能藉此熟悉網路視訊的操作，讓她相當期待。

菁英班課程包括「從新冠肺炎事件看數位化教學的未來」、「好禮三合一：國際、社教、商務禮儀」、「如何提升問題解決能力」、「跟著莊子學管理」，預計招收80名，必須是參加過勞工領袖大學高階班的結訓學員才能報名，可洽06-6330820轉303黃小姐。

(中時 )