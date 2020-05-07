北市議員陳政忠7日指出，最近有數十名社子島居民家中，出現眼鏡蛇，造成人心惶惶，呼籲市府相關單位積極處理。（陳政忠研究室提供／張穎齊台北傳真）

北市議員陳政忠7日質詢，社子島幾十年從未有眼鏡蛇頻頻出沒的情形，豈料最近數十名社子島居民家中，以及馬路上、公園都有發現各種眼鏡蛇，嚇壞當地居民，造成人心惶惶，質疑是否為人為施放。北市動保處表示，會請專家到場會勘，若是人為所致，將加強嚴格稽查。

陳政忠指出，近來社子數十居民家中，還有馬路上與公園，都發現有白腹眼鏡蛇、黃金眼鏡蛇等出沒，且體型都不小，嚇壞當地居民，深怕被「蛇吻」，均不敢輕舉妄動，憂心忡忡地向他的服務處陳情。

陳政忠質疑，眼鏡蛇喜歡棲息於樹林、灌叢、森林、中低海拔山區，是否為民眾或保育團體刻意放生毒蛇，疾呼市府相關單位要想辦法解決，不能讓居民承受毒蛇的威脅，生活在恐懼中。

動保處副處長陳英豪表示，眼鏡蛇屬於一般類，非保育類，他雖然沒有研究，但可能是因4、5月天氣變化，氣溫回暖，蛇就出沒，但也不排除是人為施放的因素，若有的話，會嚴格稽查，並會請專家到場會勘，民眾有遇到，可撥打1999或119，會有義消協助。

消防局長吳俊鴻說，消防局去年1至4月只有處理5件，但現在已移給動保處，目前蛇應該還沒到高峰期，家中有的話，會派分隊前往協助。

(中時 )