中華職棒明（8日）初步開放1000名球迷入場觀賽，為防疫期間全球第一場開放球迷進場。新北市副秘書長劉和然現場視察新莊棒球長表示，中華職棒很用心，在地板上標示出安全距離的貼紙，但仍有待改善之處。

他指出，廁所的部分，因為球迷使用廁所，不僅為密閉空間，且很可能會造成擁擠，一定要做好人流的管制，再來洗手台只有烘手機，可能又會造成排隊，增加民眾近距離接觸的風險，所以要求中華職棒準備擦手紙。

他也說，在模擬球迷入場的動線，他發現在入口處、填寫個人健康聲明書處、排隊上廁所處、購買餐點處，皆為民眾會聚集的節點，希望節點設置酒精供民眾使用，也請中華職棒加派人力，協助、提醒球迷配合管制措施，明日也會再來視察一次。

此他也提醒，在用餐時段，雖這次的餐飲全採用密封的包裝，降低感染的機會，但當球迷用餐時，拿下口罩、打開餐盒，請工作人員加強提醒球迷，用餐時不要交談。他也期望中華職棒能協請球員向球迷宣導防疫措施。

另外，中華職棒也採取讓球迷劃位對號入座，且需為梅花座，對此球迷陳先生說，雖然無法與好友一同分享球賽的樂趣，但防疫期間政府官員對防疫的努力，讓球迷能進場觀賽，已經覺得很幸福了，等疫情消退後，再求與好友坐在一起。

(中時 )