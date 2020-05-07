高市為了校園是否設置罷韓投開票所一事、連日來吵的沸沸揚揚。高雄市教育局長吳榕峯7日表示，教育局已協調123所國高中設置投開票所，達到中選會要求，請民眾勿再用打電話、站崗、錄影或擅入校園等方式干擾校方，讓校園回歸正常。

教育局指出，日前不少學校僅表態「重視防疫」、並無拒絕設置投開票所，便遭抗議。有家長不斷打電話到學校，甚至在校門口架設錄影機監控，校方擔心之餘也同步通報教育局。

吳榕峯強調，教育局對於校園設置投開票所一事均保持行政中立的立場，從不曾予以干涉，更從不曾打電話對學校施壓。4日與民政局、選委會等協商後，已協調89所國中、34所公私立高中職校，共計123所國、高中職設置投開票所。

吳榕峯說，高市國中、高中職校園設置投開票所數量原本就沒有設限，但不少國小或有設置幼兒園的國小，受到龐大的師生及家長壓力，表示不願出借或借太多空間作為投票所，教育局決定以設2所投開票所為原則。

但轄區里較大、較多選民的國小校園，不少投開票所投置4、5所，甚至7、8所不在少數，教育局也從未加以約束與干涉。

針對罷韓投票所數量最新進度，民政局長曹桓榮說，投開票所本由高市選委會統籌規劃、審核，各地區公所也積極配合，目前幾乎已達2018市長選舉、1823所投開票所的規模。但有些場地因為只能搭帳篷而遭剔除，仍要溝通協調新場地。市府優先考量的，是把防疫做好。

新聞局長鄭照新強調，此次是第一次有大型疫情考量的選務權益措施，本來就和過往情況不一樣，是很正常的事情。

(中時 )