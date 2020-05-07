無懼疫情衝擊電子終端產品消費，市調機構Strategy Analytics發布最新報告，第一季全球智慧手表出貨達1370萬隻、年增20.2%，其中，蘋果的Apple Watch以55.5%的市占勇奪第一，三星、Garmin則各列二、三名。

根據Strategy Analytics發布的數據顯示，第一季蘋果出貨量為760萬台、年增22.6%，市占率過半達55.5%，表現相當亮眼。Strategy Analytics表示，蘋果成功抵抗來自其它對手的競爭，奪下半片江山，仍是穿戴領域的佼佼者。

其實，回顧先前蘋果發布的財報，就不難發現穿戴裝置已是蘋果重要的產品之一，相較上季蘋果iPhone營收年減7％，穿戴裝置包括Apple Watch、AirPods，則是年成長22％，成為蘋果第三大營收來源。

回到Strategy Analytics的報告中，排名第二的則是韓國三星電子，出貨量為190萬台、年增11.8%，市占率達14%；第三名為Garmin，第一季出貨110萬台、年增37%，市占率來到8%。

展望本季，Strategy Analytics認為，由於疫情衝擊仍在，智慧表出貨量將會大幅放緩，不過，隨著各國重啟經濟活動，今年下半年應該會出現不錯的表現。

(中時電子報)