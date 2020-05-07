母親節檔期「後發仍至」，王品集團今日召開董事會，通過2020年第1季合併營收29.6億元，較去年同期減少29.78 ％，不過隨著連續20餘日無本土病例下，王品「安心專案」高規格防疫讓消費者有感，展望5月適逢母親節，多數門店目前母親節聚餐訂位也已達9成滿，不必望「桌」興嘆。

王品集團第一季台灣事業群領先業界、率先啟動「安心專案」，以高規格的防疫措施，確保用餐環境安全，獲得消費者信賴，營業額為24.0億元，較去年同期微減0.07％。大陸事業群因門店配合各地政府延遲復工政策、彈性調整營業時間、或延後開業，首季營業額5.7億元，年減68.89％。

王品表示， 雖然大陸疫情影響經濟動能，使第1季稅後淨利虧損1.49億元，每股稅後虧損1.98元，但是隨著大陸宣布疫情漸進平穩，從中央到地方政府出台許多經濟政策，鼓勵民間消費，商場推出各項優惠措施、優惠券，加大推動消費力道，各地民眾出門消費的信心和意願大幅增長，帶動經濟復甦動能。

以剛結束的「五一長假」來看，王品集團大陸事業群的表現，都高於大陸餐飲業平均水準，對未來的營運狀況保持審慎樂觀、向上漸好的看法。

為了減緩疫情衝擊，王品台灣事業群在4月17日推出外送服務，累計至4月底止，外送營收超過1,800萬元，且外送金額逐日上升，在4月先後面對「春假國家級警示」、「敦睦艦隊疫情」的最嚴峻狀況下，整體營收與上月近乎持平。

(中時 )