在盛夏眾多水果中，哈密瓜甜蜜的口感與生津止渴的特性，更是解熱消暑的最佳天然聖品，頗受消費者青睞。東森購物長期支持在地優質農產，首次攜手嘉義縣政府，5/8 (五) 11:20 AM 於旗下電視購物47頻道，首度開賣素有水果界愛馬仕之稱的「嘉義極光歐若拉哈密瓜」，縣長翁章梁也將親自出席節目LIVE現場推廣台灣頂級的優質水果。

東森農場嚴選嘉義極光歐若拉哈密瓜，每組2顆入，約2.5-3公斤重，東森價899元，更加碼回饋東森幣50％。

嘉義作為農產大縣，擁有得天獨厚的地理位置與怡人的氣候，盛產許多優質農產。「嘉義極光歐若拉哈密瓜」由縣長翁章梁親自命名，為台灣特有品種、全球獨家，是嘉義縣府強力推薦的新品種。

自去年推出以來，隨即在瓜果界颳起一陣旋風，不僅國內每每產出即秒殺完銷，國外訂單更是詢問不斷，堪稱台灣水果外銷明日之星。「嘉義極光歐若拉哈密瓜」每顆重約1-2台斤，採溫室「一株一果」方式栽種，甜度高達14-18度、翠綠網紋明顯、果皮薄且果肉厚，具有迷人焦糖香氣，因育成率僅達4成，產量稀少珍貴，更被譽為「水果界愛馬仕」。

翁章梁也將親自在東森購物LIVE節目分享「嘉義極光歐若拉哈密瓜」獨家消暑吃法。

時序進入5月，天氣愈趨炎熱，香甜多汁的哈密瓜就成為入夏最熱門的水果。哈密瓜含有豐富的抗氧化物質，如β-胡蘿蔔素、維生素C等與膳食纖維，能養顏美容、促進腸胃蠕動、降低膽固醇，甜蜜蜜的口感深受大朋友小朋友喜愛，也是許多民眾夏季必吃的水果。

東森購物長期支持台灣在地優質農產品，多次以實際行動幫助小農提升銷售，從新竹桶柑熱銷36萬顆、雲林高麗菜40分鐘售出超過17,000顆、「台東綠寶石」鳳梨釋迦開賣3,500組秒殺、台南關廟金鑽鳳梨4,000組完銷，銷售成績表現亮眼，每檔都獲得極高的評價與回響。

東森農場更秉持嚴選品質層層把關，均從產地直送宅配到府，推出後受到廣大會員的熱烈好評，多年來也秉持「東森嚴選」的精神，尋找台灣各地優質產品，同時拋磚引玉，期望各界共同支持台灣在地農業。

(工商 )